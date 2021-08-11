效力巨人隊高階1A的台灣投手鄧愷威11日先發迎戰響尾蛇隊，5.2局飆出9次三振，僅因陽春炮失掉1分，最終球隊以2比3吞敗，也讓他的勝投飛走。

鄧愷威前4局雖有遇上危機。但他適時用三振化解，前4局無失分，球隊則在2局上給予火力支援，Franklin Labour敲出左外野2分炮助隊取得2比0領先。

5局下1出局後，鄧愷威挨了一發陽春炮，但他立即回穩，接連投出2次三振，最終用93球投5.2局，投出9次三振、2次保送，被敲5安，僅因陽春炮失掉1分，退場時球隊還以2比1領先。

但接手的投手沒能守住領先優勢，7局下響尾蛇先追平，也讓鄧愷威的勝投飛走，最終無關勝負，9局下Tristin English敲出再見高飛犧牲打，助隊險勝巨人。

在印地安人3A的張育成擔任先發游擊手、打第3棒，5打數敲出1安，但吞下3次三振；而在海盜隊新人聯盟的小將鄭宗哲則是繳出「猛打賞」表現，5打數3安打另貢獻2打點，打擊率2成88。