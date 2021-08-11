司法院刑事廳長彭幸鳴。司法院提供

去年8月12日蔡英文總統公布國民法官法，並將在2023年元旦上路，司法院院長許宗力11日透過最新公布的形象廣告強調，國民是國民法官制度的主角，要讓走入法院的國民可以安心的參與審判，帶來多元的意見，一起帶領國家往前進步，也讓法律多一分人味。

許宗力表示，國民是國民法官制度的主角，只有國民的理解、認同與全心投入參與，這個制度才會有靈魂；未來一年，司法院將做好一切準備，讓國民進入法庭，將自己的生命經驗帶給法院，豐富法院判決的視角與內涵，讓司法專業與社會直接對話。

司法院刑事廳長彭幸鳴也在記者會上表示，過去一年循序推動、建構適於國民參與審判環境的進展，訂定完成5部重要子法，包括由地方政府每年進行篩選資格、抽選備選國民法官等作業的管理辦法，以及如何支給國民法官費用的辦法，逐步完備所需法制。

其次，已舉辦數十場專題講座及研習會等，並由全國法院進行31場實務模擬法庭，提升法官、檢察官、律師等實務工作者的專業素養。再者，透過跨院際、部會的協調溝通，積極規劃各項行政配套及照料必要措施，包括共同建置自動化檢核國民法官資格的系統設施等。