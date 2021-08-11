麗清(3346)第2季受到觀音廠閒置產能損失、部分訂單運輸與原物料成本增加、晶片缺料影響出貨，導致單季在損平邊緣，稅後淨利0.03億元：累計上半年稅後淨利0.48億元，每股盈餘0.53元。7月營收3.7億元，年減13.15％，依舊偏淡，營運回升還要視終端拉貨狀況。

麗清第2季財報走弱，單季營收12.15億元，季減19.13％，年增15.3％，稅後淨利0.03億元，季減92.73％，年減85.79％，每股盈餘0.01元。累計上半年營收27.19億元，年增58.85％，稅後淨利0.48億元，相較去年同期由虧轉盈，每股盈餘0.53元。

麗清今年上半年產品別營收比重為LED車頭燈25％、尾燈49％、晝行燈21％，受到觀音新廠提列相關折舊費用、運輸及原料成本增加、晶片缺料，第1季及第2季毛利率分別為16.8％及16.2％，明顯低於去年第4季22.07％。

第3季為傳統汽車產業暑休淡季，且終端客戶受到車用晶片短缺問題仍猶存，7月營收3.7億元，年減13.15％，相較今年1、2月單月5～6億元的營收高點明顯下降，恐將影響今年整體營運成長力道。