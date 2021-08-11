據實價最新資料，位於國父紀念館旁、仁愛路四段的豪宅「仁愛尚華」再傳交易，總價9,838萬元，拆算車位每坪約172萬元，雖然成交總價不高，但其坐落地段是台北市住宅區的公告土地現值第二高，為名副其實的地后豪宅。大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，台北市仁愛路為台北市精華地段，土地價值高，該豪宅面仁愛路四段的戶型享有國父紀念館景觀及永久棟距，釋出稀少也頗獲高端買方青睞。

據台北市地政局公布2021年公告土地現值，「仁愛尚華」與同路段的「仁愛麗景」每坪約408萬元，公告土地現值僅次於「仁愛帝寶」的每坪439萬元，而台北市公告土地現值最高的三個豪宅都在仁愛路上，連目前房屋成交單價最高的紀錄保持人「One Park Taipei元利信義聯勤」，其土地公告現值都未擠進前三。至於從房屋成交均價觀察，地價高者房價未必最高，仁愛帝寶均價每坪271萬元依然居冠，不過仁愛尚華及仁愛麗景均價都不及170萬元，反觀第四名信義聯勤及第五名聯合大於均價都破每坪200萬元。

郎美囡分析，仁愛路不僅是台北市主要交通要道，也為台北市傳統豪宅地段，沿路充滿綠蔭，除了公告土地現值最高的三個豪宅外，也有不少中古豪宅，早期就為政商名流匯集的精華地段，雖然並非每個建案都以超豪宅規劃，但相對低的單價及總價入住黃金地段，反而能吸引買方的目光。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，近期豪宅交易有復甦跡象，不過單價為創新高，顯見資金狂潮帶動買氣，房價卻未有顯著拉抬，尤其政府對於住宅市場的限制越來越多，買方挑選住宅也更看重地段的保值性。