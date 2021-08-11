宣布參選國民黨主席的前新北市長朱立倫昨說，行政院的五倍券連民進黨自己人都挺不下去，遭民進黨團批評是「捕風捉影」，對此，朱立倫辦公室發言人凌濤表示，民進黨的說明等於承認民進黨內對五倍券高度分歧，根本沒有共識，他呼籲這些立委不要變成「黨意立委」，被「蔡蘇體制」綁架。

國民黨前主席朱立倫，昨天在臉書指出民進黨黨內對「五倍券」意見高度分歧，文中統整出民進黨立委挺自家方案的人不到兩成，朱立倫直言「行政院的五倍券，連自己人都挺不下去」，民進黨團今開記者會駁斥，稱朱是「捕風捉影又可笑」，要朱不要拿民進黨立委發言當作自己政治宣傳工具。

對此，朱立倫辦公室發言人凌濤說，五倍券用途與範圍均有限，「完全不等於現金」，如今疫情導致全台經濟產業與基層的重創，現金才是最能直接救急的方法。閣揆蘇貞昌紓困尚未做好就想衝振興，說法與做法都離一般民眾常識與感受太遠。

凌濤強調，朱立倫與國民黨一貫立場就是普發現金，多次反應民眾普遍心聲，民進黨卻好像刻意裝聽不見、忽略民意，令人遺憾。

凌濤呼籲民進黨立委、黨團，不要變成橡皮圖章，不要被政院摸頭，要勇敢表達民眾心聲，也呼籲更多執政黨立委站出來勇敢表達民意，不要黨意大於民意，也不要被「蔡蘇體制」給綁架。