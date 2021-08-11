52歲有「台灣濱崎步」之稱的王彩樺，育有2個可愛女兒，也被網友稱「國民岳母」，而她臉蛋身材保養得宜，又時常在社群放送美照，吸引到一票粉絲追蹤，近日王彩樺準備上工時拍下長針眼照片，讓粉絲心疼但滑到第二張時，就讓網友留言「拉鍊拉好」。

一點都看不出是52歲的王彩樺有著魔鬼好身材，近日在準備工作時就在社群寫下「我到底是看到啥東東啊？等等去看醫生處理它，再去拍戲」從王彩樺的照片特寫看到是長了針眼，讓演藝圈好友李亮瑾關心「有可能是手剛好髒髒的去碰到眼睛才會引發針眼，也可能是姐太累免疫力降低才會容易被感染！姐要多休息喔！辛苦了」。而在另二張照片，則是見到她把拉鍊拉到胸前位置，讓她的雪球霸氣外露，連內在美都一起見客，讓網友要她把「衣服穿好」。

王彩樺不愧是美魔女，讓網友紛紛留言提醒「要乖乖滴穿好，不要害醫生流鼻血喔！」、「化淡妝反而更美更年輕了，以後就不要再畫濃妝了」、「每天看仙桃，還可以跟妳互動，感覺好開心喔」、「仙桃不要這樣露，要保重喲」

也網友也關心王彩樺狀況來提醒「睡眠不足、太累所引起的，可以多休息補眠就好了」、「應該免疫系統下降了，最近太累了」、「卸妝後記得用洗眼液再清潔一次唷」、「睡眠不足容易長針眼，有空檔要多補眠」、「彩樺姐你太累了，要把身體保養好」，而好友洪都拉斯也猛虧「不要去看一些髒東西」，王彩樺則回「肯定是看到你」，也讓粉絲看到他們在鬥嘴的一面。