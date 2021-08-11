立委楊瓊瓔及台中市議員吳顯森11日結合台中市記帳士公會及晉沛生醫捐贈防疫物資。（陳淑娥攝）

為了感謝第一線快打站防疫人員及清潔隊員的辛苦，立委楊瓊瓔及台中市議員吳顯森11日結合台中市記帳士公會及晉沛生醫，捐贈200件防護衣及10000片醫療口罩等物資，讓他們能夠更安心維護大家健康及環境。

捐贈儀式今天於大雅區公所舉行，包括立委楊瓊瓔、市議員吳顯森、大雅區長李修齊、大雅清潔隊長、台中市記帳士公會理事長賴妙菊、常務理事龔堂斌、常務監事黃淑卿等人均親自出席捐贈活動，並向社會各界的熱心捐獻表達誠摯感謝。

賴妙菊表示，在防疫時期，防護衣就等於第一線醫護人員對抗疫情的最重要武器，醫護人員穿了專業的防護衣，就更有信心對抗疫情。

李修齊指出，目前第一線快打站醫護人員非常辛苦，快打站同仁總是不辭辛勞地協助市民完成接種疫苗任務，唯一目標就是要讓市民早日回到疫情前的正常生活，非常感謝楊瓊瓔立委、吳顯森議員牽線，以及台中市記帳士公會、晉沛生醫企業的善心，為快打站及清潔隊導入珍貴的防疫物資，期盼在社會各界的通力合作之下，能讓疫情早日結束。

吳顯森表示，環保局清潔隊員整天沒日沒夜穿梭在市區大街小巷，因工作性質必須接觸不特定多數人群，值此嚴峻疫情，個人防護設備實在缺一不可。而在公部門資源有限下，團隊期盼拋磚引玉，呼籲社會各界一起來支持基層的工作夥伴。

楊瓊瓔指出，時值酷暑，為了徹底隔絕病毒，安全地服務民眾，第一線防疫人員須身著防護衣、面罩及手套，全副武裝上陣，往往執勤到一半就汗流浹背，十分辛苦，為體恤防疫人員，這次捐贈的防護衣也全面升級，除提升防護等級，大幅降低感染風險，材質也更加透氣舒適，希望能讓一線防疫人員感受到來自社會各界的後援與溫暖，齊心抗疫。

楊瓊瓔強調，清潔隊員收垃圾時會近距離接觸民眾，疫情嚴峻時增加染疫風險，為體恤清潔隊執勤的辛苦，特別捐贈醫療口罩當防疫物資，讓大家可以安心執勤，感謝外界捐贈防疫物資，因疫情警戒原因，許多人待在家中的時間增加，垃圾量因此增加，希望民眾做好垃圾分類，減少對環境及清潔隊人員的負擔。