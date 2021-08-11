鐵路橋墩彩繪工程內容以宜蘭縣的風景、文化產物為主。（李忠一攝）

宜蘭市凱旋里鐵路高架橋下自行車道，因可遮陽避雨，不少縣民會在橋下散步健行，經社區與宜蘭市7名議員向宜蘭縣政府爭取後，縣府以95萬元辦理橋墩彩繪工程，今天（11）日縣長林姿妙前往視察彩繪成果，盼賦予橋墩新生命的彩繪，能成為打卡新亮點。

縣府工商旅遊處表示，橋墩彩繪工程的範圍是凱旋社區旁鐵路橋下編號22至86號墩柱，共計65座，彩繪內容有12鄉鎮市的風景、文化產物，如龜山島、龍潭湖、冬山河、太平山森林鐵路等處。

工旅處指出，鐵路橋下也是自行車道，曾獲票選為「最佳亮點自行車道獎」，此次彩繪範圍北至黎明路，南至和平路，彩繪工程讓車道加值、帶來新活力。

縣議員林麗說，地方反映彩繪一事已有10餘年，透過專業團隊的規畫，花費不到100萬元就可以讓縣民、外地民眾看到專業團隊的用心，也可吸引民眾打卡，行銷宜蘭的觀光。

林姿妙表示，鐵路橋下兩側風景非常漂亮，因為可遮陽，加上清風徐來，讓人心曠神怡，希望能透過彩繪讓鄉親看到宜蘭的美景與特色，帶動休閒觀光發展。