透過中國乘用車市場訊息聯席會最新數據顯示，特斯拉7月在大陸國內銷量驟降至8621輛、較上月暴跌69％，但出口卻猛增近4倍。對比6、7月批發銷量同為3萬多台，內銷、出口占比呈巨大反轉情形，據《北京日報》引述業內人士分析，由於歐洲車基本需要每季初以海運方式出口，因此每季首月出口將佔據大宗，而受制於產能有限， 因而導致大陸國內銷量退居次席。

據特斯拉中國方面日前向《時代財經》介紹，上海特斯拉超級工廠除向大陸本土供應產品，還需輻射日本、澳洲、紐西蘭等市場。僅今年第2季就出口總計3.1萬輛。

另外，由於美國市場需求較大，被特斯拉重視的柏林工廠建設進度有所遲緩，歐洲市場的需求供應面臨阻礙，特斯拉已經將上海工廠定義為其主要的汽車出口中心，需要同時向歐洲市場供貨。

不過，為了下半年繼續鞏固在大陸市場，特斯拉近來也接連放大招。先是推出新版本Model Y，將價格下探至27多萬元（人民幣，下同），不久後Model 3再次降價1.5萬元至23多萬元。

因此業內人士分析，儘管7月銷量看起來大跌，但並不意味著特斯拉正失去大陸國內市場。反而由於新版本的Model Y將在8月交付，預計特斯拉8月在大陸銷量將迎來強勁反彈。