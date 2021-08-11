台美海巡今年3月下旬簽訂瞭解備忘錄後，海巡署4000噸級「嘉義艦」等4艦艇10日上午出現花蓮海域外海，與美國海岸隊艦艇會合，針對「搜救」、「海上反恐」進行聯合演訓。外交部表示，台美今天召開「台美海巡工作小組」第一次視訊會議，雙方同意未來將定期召開會議，就共同關切的海事議題進行協調，以強化台美合作因應區域海事挑戰的能力。

外交部表示，我國海巡署與美國海岸巡防隊在今天的會議中就海上執法、打擊「非法、未報告及不受規範」（IUU）漁業活動以及聯合海上搜救等議題深入交換意見。

外交部指出，在全球面對的挑戰日益複雜之際，台美加強在海事領域的合作，不僅代表台美進一步深化及擴大雙邊合作關係，更展現雙方共同協作採取具體行動，促進區域和平穩定。

外交部強調，我國政府樂願與美國等理念相近國家持續推動海巡及其他海事議題的國際合作，捍衛自由、開放且以規則為基礎的國際海事秩序。