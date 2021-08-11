國立海洋科技博物館主題館常設展廳即日起開放參觀。（國立海洋科技博物館提供／陳彩玲基隆傳真）

國立海洋科技博物館將定期派員針對開放的各展館與展項，進行高頻率消毒。（國立海洋科技博物館提供／陳彩玲基隆傳真）

國立海洋科技博物館主題館常設展廳有許多互動裝置，疫情期間館方擔心過多接觸，封閉近2個月，因應中央鬆綁相關防疫指引，主體館今天起開放參觀，民眾可以帶著小朋友一同進入兒童廳，學習海洋知識。

海科館長陳素芬表示，為配合中央防疫政策，以及維護參觀環境與品質，採取漸進與容量管制，逐步開放參觀區域與範圍，並配合相關防疫措施，她說，這期間雖然入館人數變少，但透過數位學習、直播、線上營隊等方式，依然提供給民眾許多參與海洋和學習的機會，也讓居住在中、南部、花東地區民眾，不用舟車勞頓，也能進一步認識海科館。

主題館常設展廳開放，讓許多長時間關在家中的小朋友終於可以到兒童廳放風。陳素芬說，雖然開放互動展項較多的管區讓民眾盡情參觀，但防疫、防護仍不能鬆懈，因此，將定期派人員針對開放的各展館與展項，進行高頻率消毒，請民眾放心與配合。

同時，海科館為鼓勵上網預約，即日起針對事先完成參觀預約的民眾提供團體票價優惠，以及開放團體預約，另外，取消下午5點後禁止人車進入戶外場域限制。至於水域活動仍維持僅開放預約成功的水肺潛水項目，相關防疫管理作為，未來會視疫情狀況滾動式調整。

海科館指出，目前開放參觀的展館有主題常設展廰與雙特展廰、教育中心中途島特展、潮境海洋中心，以及假日開放的典藏館和海洋劇場等。疫情期間的營運時間平日為上午9點至下午4點，假日則到下午5點，呼籲入展館的參觀仍採實聯制與容流管制，館區範圍仍禁止邊走邊吃。