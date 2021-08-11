全台降為2級警戒，宗教場所有條件開放，嘉義縣政府昨天下午召開防疫會議訂定中元普渡的防疫措施，各廟方若要舉辦普渡活動需先提報防疫計畫至民政處核可後才能舉行，另，針對知名的大士爺祭則採「五不五沒有」原則縮小規模舉辦。

縣長翁章梁說明，中元節嘉義縣各大寺廟將舉行中元法會、普渡和祭典等活動，在維持防疫下，也希望讓民間活動正常舉行，因此廟方如需辦理普渡場或放水燈等普渡活動，須事先提報防疫計畫至民政處，民政處核可後才能舉行。

嘉義縣中元普渡防疫措施如下，一、禁遶境、進香及遊行，不得辦福宴、平安宴。二、如預估活動人數室內逾50人、室外逾100人提報防疫計畫經主管機關同意，可室內100人、室外500人；放水燈、主普壇等，無論人數多寡皆須提報。三、僅開放各宮廟自辦，禁跨宮廟或陣頭合辦。四、酬神演出如有3至7日快篩陰性證明或疫苗接種紀錄逾14日，可脫口罩表演，舞台與觀眾須至少間隔3公尺。

民政處指出，統計目前嘉義縣各宮廟辦理情形，將如期舉辦但會縮小規模者，民雄鄉大士爺廟8月28至8月30日縮小規模，並提報防疫計畫中；民雄鄉慈雲亭8月11日廟內小型誦經法會，廟埕管控人數100人以下，並設置單一出入口。

民雄大士爺祭為全台四大普渡祭典之一，經民政處與廟方商討，希望今年度為配合防疫縮小規模辦理，此次將採「五不、五沒有」原則，五不：不發文宣、不設舞台、不架設旗幟、不對外開放、不發邀請函；五沒有：沒有踩街、沒有祈福晚會、沒有平安餐、沒有擺設座位、沒有提供住宿。

縣府指出，為完善祭典防疫措施，已請民雄鄉公所與廟方先行場勘祭典各項管制措施、活動路線及配套措施，並製作場勘紀錄送至縣府備查；8月28日至30日大士爺祭期間，廟方不對外招商設攤，已積極籌備防疫計畫相關措施，將依規定提報後經公所擬具意見，經縣府審查核可後辦理。

翁章梁提醒，嘉義縣10日恢復二級警戒，民眾外出仍要全程配戴口罩，確實執行實聯制登記，保持社交距離，確實遵守防疫相關規定，不因降級而疏忽，造成防疫破口，期望大家更謹慎落實防疫基本態度，嘉義縣也將視疫情發展狀況滾動式檢討各項防疫措施。