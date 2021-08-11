台中市沙鹿火車站附近的梧棲大排水防道路不敵連日大雨，造成局部塌陷約60公尺，水利局獲報後即刻派遣搶修廠商到場以紐澤西護欄封鎖道路兩側，避免民眾誤入產生意外，同時已著手設計改建工程，設計完成後將進場復建。

8月以來西南氣流及熱帶性低壓接連報到，各地強降雨不斷，台中市多處發生災情。水利局表示，該處護岸為縣市合併前施作，結構較為老舊，基礎深度亦不足，每日漲退潮容易造成底部逐漸掏空，因近日連續降雨導致道路塌陷擠壓護岸龜裂。

本次護岸改建設計將針對當地軟弱土層打設基樁並加深基腳，用以增加承載力及穩定度，減少重複致災可能性，改建總經費概估約800萬元，近日設計完成後將針對破壞處60公尺進行重建，道路管制期間請用路人繞道行駛以策安全。

水利局提醒市民，雨季時應保持危機意識，水利局亦將持續密切觀察當地排水情形並適時因應，確保當地居民生命財產安全。