台股今(11)日開低後不久即跌破季線，台積電、聯發科等電子權值股走弱自顧不暇，鋼鐵、航運族群無力撐盤，恐慌性賣壓出籠，指數一度跌破17100點，尾盤在聯電、國巨、群創、富邦金、國泰金收紅拉高下，加權指數終場收在17227.18點，下跌96.46點，成交值3883億元。

台股開盤下跌15.02點，以17308.62點開出後，指數一度翻紅至17327.2點，小漲3.56點，但因早盤跌破季線後，恐慌性賣壓湧現，電子、傳產都無力撐盤，在止不住跌勢下，指數一路下殺，17300點、17200點關卡接連失守，尾盤連17100關卡都一度不保，指數低點來到17090.25點，跌逾230點。

台積電開低走低，盤中一度下跌5元至586元，跌逾1%，尾盤拉高戲碼再現，收在590元，小跌1元；聯發科也開低走低觸及906元，跌幅1.7%；聯電開低後一度翻紅至61元，尾盤一度往下，終場拉高收在59.9元，小漲0.1元。

航運類股則開高走低，長榮開在140元，小漲0.5元，午盤過後一度殺至126.5元，差一檔跌停終場收在132元，下跌5.38%；關禁閉最後一天的陽明午盤被打到跌停，最後2盤往上拉，終場收在125元，跌幅3.85%；萬海也開高走低，盤中跌至205元，跌幅有8.8%，終場收在217元，跌幅3.56%。

金融股早盤雖開低，隨後表現相對強勢，富邦金收盤上漲3.2元，收在79.2元，漲幅4.21%；國泰金收在56元，漲幅2%。