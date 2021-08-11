大聯大(3702)第二季財報亮眼，營收、營業淨利、稅後淨利及EPS不但超越財測高標亦再創單季歷史新高，展望第三季，大聯大預計營收將持續挑戰2000億大關，每股獲利落在1.53~1.78元。

大聯大第二季合併營收、營業淨利、稅後淨利及EPS不但超越財測高標亦再創單季歷史新高，分別為雙位數年成長33.7%、41.5%及50.3%達2002.26億元、36.42億及31.88億元，單季每股獲利1.66元。受惠於獲利成長帶動第二季股東權益報酬率(ROE)創近10年新高達19.4%，營運資產報酬率(ROWC)提升至10.1%。

大聯大累計上半年歸屬於母公司業主淨利56.07億元，每股稅後盈餘3.1元。

大聯大表示，第二季營收及淨利創新高，主因筆電、PC、基地台、網通暨周邊設備、伺服器及雲端等下游客戶出貨暢旺，帶動半導體及相關電子零組件需求持續強勁、上游調整價格等因素影響。

展望2021年第三季，若以新台幣28元兌1美元匯率假設，大聯大預估營業收入為1900~2000億元，預估毛利率介於3.7%~3.9%，營業利益率則在1.6%~1.8%，稅後淨利為25.62~29.89億元，EPS為1.53~1.78元。