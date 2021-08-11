九把刀岳母驚傳接種完AZ疫苗4天後辭世，他坦言很難不去與疫苗聯想在一起，因岳母平常有運動的習慣，3月時也有做健康檢查，除了膽固醇及低密度脂蛋白膽固醇超標外，其他數值都正常，現在只能等解剖報告釐清死因。

九把刀今（11）日稍早於臉書表示，岳母於7月26日施打AZ疫苗，當天並無任何不適症狀，當時岳母還有一點不服氣，因為多數人都認為年輕人打AZ後副作用較大，若無副作用即為「疫苗認證的老人」，豈知，在7月30日早上9時34分，岳母突在Line裡向家人說，「好恐怖！AZ發作痛到背部抽痛，從背部往頸部開始劇痛加上陣痛，一陣一陣還嘔吐，休息一下又開始陣痛，痛起來會要命啊！劇烈疼痛起來根本無法動。」下午便出現失去呼吸心跳，在送達醫院前就離世。

九把刀直言，當然會將死亡的原因與疫苗聯想在一起，由於岳母平日有運動的習慣，且今年3月31日時也有做健康檢查，報告上除了膽固醇329mg/dl，及低密度脂蛋白膽固醇254mg/dl標註是超標外，其他數值都是正常。

九把刀難掩悲痛說，在岳母辭世的第3天，他仍按照原定計畫去診所施打AZ，「這是我能做的、想做的，也是必須做的，更想為世界盡一針之力」，為了給岳母、也給自己清楚的答案，只好忍痛將大體送交司法解剖，目前正等待後續報告出爐。