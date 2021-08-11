隨著台灣新冠肺炎疫情逐步舒緩，政府開始積極規畫全民紓困措施，擬參照去年三倍券模式，擴大發行五倍券，但基層反應不一，國民黨中常委高思博說，與其發五倍券不如發放現金，才是務實解決人民因疫情造成的財務難題。

高思博在「阿博來聊天」臉書直播節目指出，中央決定實施三倍變五倍紓困，醞釀已久，還不斷宣傳五倍乘數效果高達1000億元，根據審計部三倍券決算審議報告，引用「中華經濟研究院」、「台灣經濟研究院」的推算資料，都顯示只有3至500億元的連帶消費效果，距離1000億元其實非常遙遠。

他進一步分析，中央無法理解去年振興券的錢確實用到那？以為會消費好幾輪，其實去年很多人將振興券用於採購日常生活所需，遑論振興經濟，例如許多人綁定數位模式，包含高鐵信用卡、交通悠遊卡，一次付清平日必要開支罷了，毫無刺激後續消費效果。

他說，行政院長蘇貞昌近日到南部勘查豪雨造成農損時，公開宣反對各界不斷建議的直接發放現金，以為人民會將現金存起來不花用，失去振興經濟的效果，「蘇院長堅決以為人民普遍不缺錢，領現金都會存起來，這種見解是混淆是非！」

他說，事實上目前並非消費意願不高，需要政府刺激鼓勵，而是基層民眾很缺錢，許多行業因長期停業，紛紛關閉或苦撐，稍早實施低額紓困補助措施，都馬上用光。

高思博表示，審計部建議行政部門對於替代效果須再評估，但執政者卻聽不進去，依然執意推行比邏輯不通的五倍振興券。

他舉台南知名小吃行業為例，政府雖實施微解封，恢復內用，但食材必須大量採購儲存，員工也須聘回服務，加上防疫指引須梅花座，容納客人數量減半，所以大都維持外帶，老闆持續苦撐，甚至更缺錢了。

另，三倍券多花費23億元印刷、運送、行政流程，如今疫苗普遍缺乏，如能用於採購疫苗，即能補充2百萬劑；各級學校開學在即，眾多家長正在煩惱如何籌措龐大的子女註冊費，相當缺錢，「蘇院長不能生活在平行空間，不在乎人民的苦處，只在乎面子啊！」