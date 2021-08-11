大安區農會推出「產銷履歷＋五寶 安全安心哞煩惱 牛樂團圓」中秋產品專案。（大安區農會提供／陳淑娥台中傳真）

台中市大安農會協助農民推廣農特產品，將在地特色農特產品，開發出多樣獨特又具高質感禮盒，分別與5家農會合作客製化搭配。中秋佳節將屆，大安農會11日推出中秋專案優惠，提供民眾更多元選擇。

台中市農業局輔導大安區農會推出「產銷履歷＋五寶 安全安心哞煩惱 牛樂團圓」中秋產品專案，今日上午10時於飛天豬生活館舉行說明會，現場擺出琳瑯滿目的優質產品。

總幹事蔡建宗指出，這次推出的中秋伴手禮不但包裝精美，更有方便消費者料理的飛天豬滷味即食系列，採用飛天豬生鮮肉品，生產過程採一貫化生產，全面低溫控制以確保肉質美味，從拍賣、電宰、分切至加工製程透明化，為消費者層層把關，供消費者安心選購及食用。

近年來，大安農會為了協助農民推廣農特產品，將大安區在地特色優質農特產品，用心開發多樣獨特又具高質感禮盒，分別與5家農會合作客製化搭配，有「飛天豬豪華烤肉禮盒組」、「飛天豬酸菜白肉禮盒組」、「海陸套餐禮盒組」、「海陸火烤禮盒組」等4種選擇，分別與全國漁會、彰化區漁會、官田農會、澎湖農會、龍井農會等農漁會合作。

另外更與大安休閒農場養蜂人蔡志洋合作搭配「青蜂好禮組合」及「青農蜂蜜組合」。此外，中秋專案更分類早鳥優惠、熱銷推薦、烤肉系列、農會聯盟、滷珍饌、產銷履歷、大安禮、送禮專區、大安酒莊等9種不同專區，提供民眾更多選擇。

大安區農會表示，即日起至8月31日訂購安農香腸系列單品、經典香腸禮盒、產銷履歷原味肉鬆、海苔芝麻肉鬆、金磚米禮盒等享有早鳥優惠；此外有滿額折扣，包括滿2萬97折、滿8萬95折，買越多折扣越多，更多詳細資訊可上臉書搜尋飛天豬．安農。