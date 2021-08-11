「卓卓」卓君澤外型甜美、形象健康，曾與呂佳宜、簡懿佳並列緯來體育台「三朵花」，更被日媒譽為「最美主播」。她與棒棒堂男孩威廉（廖亦崟）情牽3年，阿緯爆料兩人婚期，威廉也認了喜訊，希望那天趕快到來。

威廉接受《三立新聞網》訪問時，被問何時結婚，一旁的阿緯代為回答「3年內」，威廉大方地表示彼此都是適婚年齡，工作都穩定，女方父親也樂見其成。

威廉與卓君澤緣份的起點是在2015年，兩人當時雖然未相識，但威廉已發現她的存在，在臉書甜讚：「我覺得卓君澤（卓卓）好可愛，有人認識她嗎？」想不到2017年兩人透過朋友牽線交往，被發現一起到泰國跨年，不過對外僅稱呼為「朋友」，沒正面回應戀情，直到近一、兩年才公開男女朋友的關係，卓君澤大方透露彼此正在努力存錢買房，朝著結婚的目標前進。

疫情期間威廉開直播分享防疫生活，卓君澤也在鏡頭外跟網友互動，見到網友反應直播卡頻，卓卓問威廉：「你是不是又沒繳電話費了？」接著繼續碎唸：「你每次都很兇的叫我幫你繳電話費，明明很簡單按幾個鍵就可以了，根本生活白痴。」還爆料威廉嫌自己不溫柔，結果對她超兇，威廉笑著問卓卓是不是在抱怨？她趕緊緩頰：「沒有啦你超棒！現在都會摺衣服，把內褲摺得超好。」小倆口一來依往的鬥嘴閃瞎網友。