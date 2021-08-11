今天對於世界足壇是重大的日子，因為世界球王梅西(Lionel Messi)離開效力21年的巴塞隆納，正式與法甲巴黎聖日耳曼簽下3年合約，與內馬(Neymar)、姆巴佩(Kylian Mbappe)和眾多好手組成夢幻陣容，媒體預計的先發強度足以衝擊歐冠和法甲冠軍。

而對於法國當地來說梅西加盟成為他們的大頭條，媒體自然將梅西當成封面頭版人物，畢竟他在世界體壇的影響力非常大，不過這樣的情形卻引起少數人不滿，剛拿下奧運手球金牌的女將達勒克絲(Cleopatre Darleux)就不太高興。

L’histoire se répète … on ne mérite pas la une @lequipe ? https://t.co/qyKksm9dwe — Cléopatre darleux (@CleoDarleux) August 9 2021

她非常不爽，質問了法國《隊報》說：「歷史重演，我們難道配不上頭版嗎？這真的非常可恥！」當然也有人支持她的看法，法國知名球評說：「我是《隊報》讀者，我仍支持他們，但我不得不同意達勒克絲的觀點，她們配得上，絕對值得被尊重。」

但也有人認為梅西更適合上頭條，他們說：「妳的勝利是非凡的，但妳得明白，梅西到來是全球性事件，與更多人有關，當然不能因此抹殺妳獲得金牌的成就。」有人則不客氣說：「你在世界有多少球迷？閉嘴吧，讓我們享受這世界上最好球星，妳很好，但梅西比妳的運動重要！」

這只能說時間太剛好，在奧運尾聲拿下手球金牌的她們剛好遇到梅西到來，就世界的影響力來說梅西顯然更勝一籌，而且足球在歐洲確實有更多人關注，達勒克絲當然希望自己的成就能成為頭版，但現實就是如此，不過她們確實也是國家的英雄，仍值得被大家讚賞且關注。