行政院長蘇貞昌今天上午利用與蔡英文總統例行性會面，將報告五倍券，有媒體報導蘇貞昌將報告五倍券可以繳學費。國民黨立委李德維質疑，若真如此，這券的替代率就是百分之百，那何須虛耗行政成本，徒增民眾困擾，直接發現金就好，根本「脫褲子放屁券」。

李德維認為，蘇貞昌不可能從善如流，改發現金了，他現在滿腦子想的，只是要幫自己，與被罵到臭頭、莫名其妙的五倍券洗白。所以才釋出風向，說行政院規劃擴大用途，五倍券可以用來繳學費補習費。

李德維質疑，五倍券用來繳了學費補習費，有多少民眾會因此就把原本要用來繳費的現金存起來？又有多少民眾會因此拿來做額外消費？如果是前者，這券的替代率就是百分之百，毫無刺激經濟的效果，蘇貞昌不是說怕民眾把現金存起來嗎？結果只是多了一道手續，結果還是存起來。

李德維說，他要刺激消費，就要限縮用途，但實際上，行政院為了緩解不發現金的民怨，又不得不擴大使用範圍。說穿了，都是因為邏輯自相矛盾，明明發現金就好，偏要「脫褲子放屁發券」，虛耗行政成本，徒增民眾困擾。

李德維呼籲，「蘇貞昌真的夠了，懸崖勒馬吧！」蘇貞昌的政策錯誤，某天拍拍屁股走人，也是繼任者收拾，但浪費的預算，都是百姓與下一代的血汗，「你到底憑什麼剛愎自用，一意孤行？」

李德維也呼籲民進黨委員們，不要現在爭先恐後，對媒體主張發現金，裝清流，等到黨團祭出黨紀，總統下軍令狀了，又「票票入匭」，封殺在野黨所有主張，這套戲碼已經上演多次，肉麻矯情。