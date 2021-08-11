沃旭能源提供風機教具給大葉大學。(大葉大學提供／吳建輝彰化傳真)

大葉大學師生體驗海上求生技能課程。(大葉大學提供／吳建輝彰化傳真)

陳昱瑞(右一)獲實習機會，他說接到沃旭通知入選的電話，驚訝到腦袋一片空白。(大葉大學提供／吳建輝彰化傳真)

彰化擁有台灣最大離岸風場，沿海地區風力平均密度，每平方米超過750瓦，常年風速更高達每秒七米以上，全球離岸風電龍頭沃旭能源攜手大葉大學，成立風電研究與教育訓練中心，培育彰化在地離岸風電專業人才，11日大葉大學學生陳育叡、陳昱瑞通過選拔，成為台灣首批離岸風電學徒。

沃旭能源2019攜手彰化大葉大學，展開「沃旭大葉離岸風電學徒制計畫」，投入專家人力與教學機艙等資源，配合2.4GW彰化黎安封場的開發與完工時程，預計要招募12名離岸風電學徒，這次獲選的兩名同學，是機械與自動化工程學系二年級學生陳育叡與三年級學生陳昱瑞。

陳育叡表示，風電是未來的新興產業，他大一原本就讀工業工程與管理學系，後來知道學校的離岸風電學徒制後，大二就轉系到機械系，開始參與海上安全訓練課程，印象最深的要在寒冷天氣中，從3、4米高的平台跳下泳池的海上求生訓練，收到入選通知真的很開心，覺得辛苦的訓練都值得了。

灣沃旭能源台總經理汪欣潔表示，沃旭投入的離岸風電預計在2022年完工，未來將提供百萬台灣家庭用電，也為台灣中部區創造商機、與優質的工作機會，與大葉大學合作就是希望結合他們領先全球的產業精業與台灣堅實的教育系統，攜手培育離岸風電運維人才，讓彰化成為綠能重鎮。

大葉大學風力發電教育與訓練中心主任吳鴻筠說，與沃旭合作的「離岸風電學徒制計畫」，透過產學合作落實技術在地深根，提供學生更寬廣的發展道路，本次獲選的學生在甄試中脫穎而出，9月將展開正式的學徒訓練，未來更有機會成為沃旭正式的員工。