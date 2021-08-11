東研信超-新(6840)公布半年報，上半年營收為3.88億元，年增28.47％；營業毛利2.2億元，年增47.02％，營業毛利率達56.85％；稅後淨利0.62億元，年增255.4％，每股盈餘2.71元，已超越去年全年，全年營收、獲利表現有望創新高。此外，延續上半年營收與高速成長的氣勢，7月營收0.7億元，維持高檔水準，累計前7月營收4.57億元，年成長24.61％，下半年營運可望維持高速成長態勢。

受惠5G NR、WiFi6/6E等移動通訊與無線技術規格應用於資通訊電子相關產品滲透率持續提高，手機、筆記型電腦、網通產品等廠商陸續推出帶有5G NR、WiFi6/6E等功能產品，再加上東研信超長期布局工業電腦客戶族群，因物聯網相關應用市場發酵與工控產品客製化、少量多機種的特性，檢測案件量、檢測項目與檢測時數皆有大幅增加，為東研信超帶來充沛營運成長動能。另外，5G NR、WiFi6/6E相關檢測需要更高端的儀器設備，與熟練的技術能力才能完成，進入產業門檻提高，因此檢測價格優於以往，也連帶推升東研信超的獲利能力。

隨著5G NR、WiFi6/6E技術複雜化，電子檢測產業將洗牌趨向集中度提高，市場進入新一輪資本支出與成長周期。展望下半年，東研信超樂觀看待營運與市況，預期可保持上半年的穩健成長。