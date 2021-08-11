疫情重創國內民生經濟，行政院擬延續去年3倍券經驗推出「5倍券」力求振興，但此舉與多數民意相違，就連多位民進黨立委都主張直接發現金。港媒指出，行政院院長蘇貞昌近日走訪中南部勘災，所到之處不是要角缺席就是黨內立委刻意保持距離，顯然5倍券引爆基層民怨，讓自家人也相當不滿。

根據香港媒體《中評社》今日（11）評論表示，蘇貞昌內閣施政不力恐影響綠營選情，民進黨各派系近來也開始布局卡位，頻上演立院、政院對槓戲碼，其中動作最明顯的就是「正國會」立委，包括呼籲取消7月夏月電價及凍漲油價、評估減免汽燃費、不拿現金換振興券等，這些都被解讀是衝著蘇而來。

評論直言，除了正國會立委，就連「英系」立委陳明文、蔡易餘、莊瑞雄等立委，今年5月也聯名向蘇貞昌喊話，希望能排富發現金紓困，但最終建議仍未被行政院採納，當時外界就認為，綠營「茶壺內的風暴」恐愈演愈烈。

值得注意的是，評論稱，蘇貞昌近來連日赴屏東、高雄、台南、彰化、苗栗等地勘災，但所到之處綠營人士均保持距離，例如蘇10日到彰化勘災，正國會立委黃秀芳、陳秀寶分場次陪同，兩人卻不約而同與蘇互動冷淡；不僅如此，身為彰化正國會要角的縣黨部主委邱建富，不僅本人未到場也沒派人陪同。可見蘇目前面臨綠營票倉選民的不滿，以及黨內人士的反彈聲浪，要想緩和黨內情緒恐仍有努力空間。