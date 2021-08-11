中國醫藥大學附設醫院中醫部由中醫傷科主任黃敬軒（右）指出浮針雖然源自於針灸，但是一般針灸會垂直皮膚表面刺入穴位，浮針是將針留置在皮下疏鬆結締組織層內。（馮惠宜攝）

在台中38歲的紀小姐從事飯店業務工作，因工作時間需一直盯著3C產品，造成頸椎突出壓迫，甚至出現右手右腳麻木無法做家事、失眠，接受西醫檢查，確定是頸椎小面關節炎建議復健，轉而尋求中醫針灸合併「浮針」治療症狀終於緩解；醫師表示，現代人3C產品使用頻繁，使用注意縮下巴、挺胸注意姿勢。

紀小姐因工作關係必須經常盯報表，下班後也經常必須使用手機，一天使用3C至少12小時，以前只覺得脖子緊繃，今年3月開始右手右腳麻到彎腰做家事就痛，還痛到晚上失眠，因而到神經外科求診，證實是頸椎壓迫合併小面關節炎，由於還不需要開刀，醫師建議轉診到復健科或中醫傷科。

經轉介到中國醫藥大學附設醫院中醫部由中醫傷科主任黃敬軒治療，原本採用傳統針灸，一周三次回診，狀況已慢慢緩解，但她覺得一周三次回診耗時太久，改採「浮針」治療，病痛時程縮短，頸部不適獲得改善。

黃敬軒說浮針是改良型的新式針灸，浮針是平行皮膚表面刺入，將針留置在皮下疏鬆結締組織層內，並利用「掃散」的方式，加上再灌注動作，牽動周遭的淺筋膜，達到治病之療效。再搭配以黃耆桂枝五物湯為主的加減方內服，效果更能立竿見影。

黃敬軒說，頸痛的盛行率約28％，西方醫學認為頸椎間盤的退化是導致頸椎病發生發展的最基本原因。他也強調，現代人常有許多文明病，藉由浮針治療雖可以舒緩傷痛，但還是要從根本問題著手，盡量減少3C產品使用時間、注意姿勢及維持運動習慣才是保健的不二法門。