台中市新社菇神入選2021年米其林必比登推薦清單。（業者提供）

台中市去年有21家美食餐廳與小吃入選「必比登推介」（Bib Gourmand）名單，11日再公布《台北台中米其林指南 2021》必比登推介名單，中市今年共有33家入榜。其中，新入榜店家之一的新社區菇神董事長林明順表示，他們在疫情中努力維持營運，入榜是一個莫大的驚喜，感覺像是中了樂透一樣。

林明順表示，早上得到菇神入選2021年米其林必比登推薦清單消息，對於在疫情中努力維持營運的他們，真是一個莫大的驚喜，感覺像是中了樂透一樣，謝謝必比登團隊慧眼識英雄，未來將繼續努力維持好品質、好的服務，繼續提供代表台中美味的菇料理，也希望消費者在疫情逐漸得到控制之際，能夠多多出門消費支持辛苦餐飲業。

菇神是一家以菇類為主題的火鍋餐廳，自2006年起在菇類的故鄉新社展店（新社菇類佔全國65％以上產值），2017年在鹿谷再開設分店。菇神以提供美味兼顧健康的菇類食品為目標，業者用三代買賣香菇的經驗，精挑各地品質最好的菇類給消費者品嚐，多項商品自主送至SGS與德國杜夫萊茵機構做自主檢驗，為食品安全把關。

業者指出，菇類具有天然鮮味、高纖維、低熱量、多醣體能促進免疫系統等特性，多年來累積了許多的重視養生的忠實客戶，為滿足老饕們的味蕾，持續開發美味的新菜色，2015年推出半野生原木花菇養生鍋，以東北亞進口原木花菇、霧峰乾燥金針菇和土雞肉作為湯頭，淡雅深奧的香味立刻引起饕客們的注目與歡迎。

2017年末推出酸筍土雞鍋，酸香逼人令人食慾大開。2021年推出鹿茸菇剝皮辣椒鍋，稀有的鹿茸菇清脆爽口湯頭微辣，愛吃辣的朋友保證滿意。

除了享受菇類養生美食，菇神也設有門市，販售許多以菇為主題的商品，各種嚴選乾菇、菇類泡菜、菇餅乾、鮮蔬餅乾、各種醬料、百菇麵、香腸貢丸肉燥、百菇湯包、甚至各種菇主題的文具玩偶，好逛好買，滿足全家大小的需求。累積五年經驗製作的菇飲料—「玄耳」初採黑木耳露，與「好菇肉鬆」更多次榮獲台中市十大伴手禮首獎、人氣獎、金口碑獎。