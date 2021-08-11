基隆港東8號碼頭海域2008年有一具無名浮屍，其右手中指斷指，經基隆市警察局第一分局第三組長許耀彬交叉分析、比對上百筆資料後，確認身分是住在新北的周姓老翁，老翁兒子得知後，感謝警方讓父親不再是無主孤魂。

2008年基隆港東8號碼頭海域有一樁浮屍案，當時屍體打撈上岸後，因無遺留證件及可識別之物，加上調閱監視器及指紋比對均無所獲，遂以無名屍公告協尋，因無人認領，由基隆市政府以「編號A069無名男」立墓碑，埋葬於南榮公墓無主墓區長達13年之久。

許耀彬分析資料時發現，該具無名屍右手中指斷指，依其特徵擴大清查全國相同情形的失蹤人口，於今年4月間比對出1名戶籍設在基隆市暖暖戶政事務所，而實際居住在新北市三重區的周姓失蹤老翁，也有相同斷指特徵，遂重啟調查，為本案露出一線曙光。

警方找來家屬採集檢體，並送法務部法醫研究所比對DNA，發現結果吻合，確認該無名屍就是失蹤長達13年的周姓老翁，8月10日經基隆地檢署檢察官確認身分後，開具相驗屍體證明書，順利為「編號A069無名男」正名。

老翁的兒子獲得協助後，十分感動，再三向警局致謝，感謝讓離家13年的父親有名有姓，不再是無主孤魂，彌補心中最大的遺憾。

許耀彬辦理撤銷本案身分不明及失蹤人口紀錄時，得知家屬家境貧困，無力負擔周姓老翁遷葬費用，經家屬同意，轉介「中華民國善願愛心協會」協助免費殮葬，讓周老先生落葉歸根。