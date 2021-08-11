今年國內首部消防職人劇「火神的眼淚」播出後，透過劇中大小事件揭露消防職業的辛苦面，消防員的權益與工作環境逐漸受到社會大眾的關注與重視。新北市消防局今（11）日上午由副局長陳崇岳主持「110年度機關維護會報」，並由政風室提報過去一年的機關維護工作推動情形及重大安全事件摘要，藉由審視該局公務機密與機關安全維護措拖執行狀況，妥適規劃及整合各項工作內容，提升整體預防作為及因應措施。

會議涵蓋「公務機密」與「機關安全」兩大主軸，鑒於近年來公部門發生公務機密外洩或公署遭入侵事件時有所聞，通過此次機關維護會報的工作聯繫平台，進行相關的案例探討與機關安全維護議題專題報告，加強同仁對於公務文書資料、執勤攝錄及駐地影像保密觀念，建立危安通報機制與及時部署，致使同仁在執行勤務上也能保障自身安全，避免不慎觸法。

消防局長黃德清表示，落實資訊安全與民眾個人資料保護監督，建全廉政法治觀念，打造安全舒適的辦公與備勤環境，維護同仁與機關安全，更能有效提升救災救護出勤能量，使得新北市民的生命財產獲得更好的保障，共同打造安心、安全、安居的新北家園。