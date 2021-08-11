澳洲第二大城墨爾本當局未能成功遏制最新爆發的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，今天延長封鎖措施，全市500萬民居民將繼續居家禁足至少1週。

法新社報導，墨爾本一間學校出現新一波Delta變異株群聚疫情並迅速蔓延後，12日進入第6波防疫封鎖狀態。

維多利亞州州長安德魯斯（Daniel Andrews）表示，在一夜之間爆出20起新病例，其中有些「感染源不明」，封鎖規範至少將延長到8月19日。

安德魯斯表示：「病例太多了，感染源未明，讓我們目前無法安全解除封鎖狀態。」

人口逾500萬的雪梨目前封城已進入第7週，這波居家令目前預計將維持到8月底。

新南威爾斯州今天新增344例確診，使得雪梨自6月中旬開始的這波疫情累計超過6100起病例。

雪梨近郊包括紐卡索（Newcastle）、拜倫灣（Byron Bay）和杜波（Dubbo）近日相繼出現病例後，數以十萬計居民都處於封鎖狀態。

當局現在把希望寄託在新一波疫苗接種活動上，表示若接下來幾週接種疫苗的人數夠多，或許就能鬆綁部分限制。

新南威爾斯州州長貝雷吉克利安（Gladys Berejiklian）說：「我們若持續提高接種率，8月底前就能注射600萬劑，能讓我們有機會思考9月和10月可給予民眾的額外自由。」

人口2500萬的澳洲迄今累計逾3萬7000起COVID-19病例，941人病故。（譯者：李佩珊/核稿：劉文瑜）1100811