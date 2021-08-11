資深女星「黑貓」陳美鳳，曾因凍齡美貌登上外媒，她長久以來維持緊緻無暇肌膚與婀娜好身材，因此被封為「最美歐巴桑」，一直都青春美麗的陳美鳳，讓人很難相信她已經65歲了，而美鳳姐是標準的衣架子，她在臉書分享錄影穿搭，穿了平口裝秀香肩超火辣，不料竟被另一名女神的電眼逼退。

陳美鳳在演藝圈發展超過40年，風格有所變化，但外型卻差異不大，根本時光逆行，而她除了亮麗外型之外，無論演技還是主持功力都非常堅強，如今正演出on檔連續劇，手上還有一個長壽節目《美鳳有約》，兼顧工作忙碌程度與生活品質，日子過得愜意美好。

陳美鳳平時經常透過社群帳號，跟粉絲分享生活點滴與工作花絮，昨晚她收工後在臉書po文，驚喜曬出自己跟本土劇女神蘇晏霈的同框照，只見照片中陳美鳳穿著熱帶風草綠平口上衣搭配白色緊身褲，展現慵懶性感，蘇晏霈則編了俏皮蜈蚣頭搭配白色吊帶褲，充滿活力可愛，陳美鳳說自己跟蘇晏霈對看，竟敗下陣來，「電力實在太強啦！誰受得了」。

這系列照片，兩人一開始還可以互相凝視，但下一張是美鳳姐歪過身去，一雙鳳眼笑到彎了，展現嬌羞神情，再下一張照片則是蘇晏霈開心大笑，並抱了美鳳姐滿懷，足見兩人好交情，蘇晏霈也轉發了陳美鳳的貼文，笑呼：「哈哈哈哈我根本沒電啊，我只是看了鳳姐五秒，可能是我的愛意藏不住」，讓眾人直呼兩人實在太可愛了。