智慧型手機品牌realme於10日正式宣布於全球智慧型手機銷量達1 億台里程碑，市場研究機構Strategy Analytics表示，儘管2020至2021年市場受疫情嚴峻影響，realme仍展現強勁市場吸引力，累積於3年內寫下市場新記錄，成為全球銷量最快達1億台的智慧型手機品牌；國際數據資訊機構IDC數據亦顯示，realme於2021年第二季銷量年增率為149%，於疫情之下持續突破發展。

realme不僅在全球銷售寫下品牌里程碑，在東南亞諸多市場也進入當地Top3，歐洲市場在一年半達到當地Top5成績，realme首席執行長Sky表示∶「realme能在3年間累積1億名用戶，關鍵3大因素為∶推出符合年輕用戶需求的產品、重電商輕資產的操作策略及扁平領導的企業文化；此外，realme也持續展現強悍科技實力，首發125W UltraDart充電技術和realme MagDart磁吸閃充技術，致力推出兼具優勢性能及潮流設計的產品，為用戶帶來超乎期待的越級體驗。」

Strategy Analytics資料顯示，realme為全球最快達1億台手機銷量的科技品牌。（realme提供／黃慧雯台北傳真）

台灣上半年受疫情影響市場低迷，realme卻呈逆勢成長，上半年銷量年增率相較去年同期成長55%（數據來源為GfK手機市場調查，對比去年1-6月），在三級警戒期間，憑藉電商起家的基礎，掌握線上購物宅經濟商機，推出主攻電商通路的realme narzo 30A和具備血氧偵測的realme Watch 2系列，於618檔期交出亮眼成績單，銷售量相比去年同期增長3倍、銷售額飆升11倍，對比5月線上銷售量月增率提升39.9%、線上銷售額則一舉達到132.2%的漲幅，穩坐台灣市場Top5。

為感謝1億用戶的信賴與支持，realme訂定後億台策略決心自我超越，預計於2022年底再創全球1億台手機銷量，用1年時間完成過去3年的成績，並於2023年底再達同樣里程碑，挑戰成為全球TOP 6智慧型手機品牌；為實現「雙1億台」目標，realme制定全面產品策略，手機將著重旗艦產品GT系列，瞄準中高端市場發展，AIoT則依循全新「1+5+T」策略（1手機做為串聯中心 + 5項AIoT主要產品類別(真無線藍牙耳機、穿戴裝置、智慧顯示器、筆記型電腦、平板，T是Techlife代稱，為realme創立的智慧家居生態系平台），拓展AIoT範疇，新增筆記型電腦和平板領域，並建立realme TechLife智慧家居生態系平台，以極具競爭力的產品提供用戶更優質的選擇。

接下來，除了realme將迎來品牌粉絲節活動，也將同步全球產品布局，致力於realme GT的全系列產品引進，並於家居市場發力，引進掃拖機器人、空氣清淨機以及大尺寸智慧顯示器等新品，建構豐富完善的AIoT生態系；通路布局除持續投入電商操作外，也積極拓展新穎的零售通路販售模式，採三方合作方式與7-ELEVEN合作，透過7-ELEVEN i預購平台下單或是加入門市LINE群組訂購，將realme產品帶給更多線下消費者，於合作首月創下4天300條realme手環的銷售佳績，目前販售品項以AIoT產品為主，未來除了引進更多AIoT產品外，也將逐步帶入手機的販售。

針對通路佈局，realme原本預計2021年內在台灣六都佈局實體店面，然而受到疫情影響，腳步略受影響，目前在四都（台北市、台中市、高雄市、桃園）共有五間實體店，在新北、台南仍在尋求合適的地點。並跟區域經銷商20多家進行合作，透過掛招店內設立產品展示專區，讓real迷體驗多元產品，居家類產品也有機會體驗得到。而也將在電信門市選定重點門市，設立產品專區，拓展使用者體驗新品的機會。

對於realme先前發表的MagDart磁吸閃充技術，已相當受到消費者期待。對此，realme再度重申預計會在2022年推出相關產品，敬請消費者期待。而日前中國工信部宣布境內手機產品不能使用50W以上有線充電的法規，realme也回應，對於他們來說也是無預警的消息，他們將會在法律規範下推出符合法規的產品，但是並不一定會限制（高速無線充電）技術的研發，對此用戶仍就能對MagDart相關技術有所期待。