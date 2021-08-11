遭拉扯防彈背心要求下跪的張姓女警，現已辭去警察工作，因擔心遭馬員騷擾，找來前同事陪伴開庭。（圖／李文正攝）

曾任北投警分局警備隊員警馬偉哲，去年5月、9月要求執勤女警下跪道歉、又拉扯女警防彈背心，遭控妨害自由罪，士林地院11日開庭審理，馬員承認有拉扯事實，但目的是要阻止女警衝上馬路發生意外，否認犯罪。而被害張姓女警至今仍害怕與馬員面對面，藉由法院的指認室應訊作證，並找來前警察同事陪伴，法官諭知9月8日宣判。

起訴指出，2019年5月、9月間，時任北投警分局永明派出所張姓女子，與已婚、任職警備隊的馬員有感情糾紛，5月18日凌晨1點多，2人約在北投石牌路某郵局前見面，進而發生口角，馬拉扯張的背包並將裡面物品傾倒在派出所值班台。另外，9月9日又在北投警分局門崗逼女警下跪發生拉扯，馬員被控妨害自由。

馬員主張，監視器畫面是張女提供給督察員，並不是由郵局、銀行提供，認為證據取得有問題。並稱張女想要看他與妻子的照片，不滿遭他拒絕，張女說「想要被車撞」，他考量安全才拉張女進派出所，交由警察同事照顧。而分局旁拉扯防彈背心，是因他已婚，不想要和她交往，打算將人拉到分局督察組，檢舉女警身上有刺青，而且，此事去年9月已因公然侮辱罪，判處拘役40日，主張一罪不二罰。

公訴檢察官論告稱，張員也是警察，看到張女穿著防彈背心，應知正在執行勤務，竟強拉張女進入分局，縱使兩人有糾紛，也不應違反其意願，主觀上有妨害自由的意志。

張女今年6月初辭職，至今擔心馬再次欺負她，詢問派出所以前同事有沒有空，2名原沒有當班的員警全程陪同張女開庭，而馬員現已調整至士林分局永福派出所服務，由所長陪同，馬員、張女都有支持的警察陪伴，加害、被害人前後服務的分局的員警壁壘分明，前後離開法院。