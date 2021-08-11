儘管五倍券負評如潮，但行政院長蘇貞昌卻堅持強調五倍券等於現金，甚至比現金更好用，資深媒體人趙少康痛批蘇貞昌簡直是亂比喻一通，怕老百姓把錢存起來的想法更可笑，又不是一次發50萬、500萬，蔡政府根本沒搞清楚，台灣現在真正需要的是紓困，不是振興！而蔡政府強推五倍券，根本就是想買票！

趙少康今(11)日在臉書發文指出，本土疫情爆發至今，二級、三級管制一做就大半年，民生消費和經濟都受到衝擊，現在很多人連日子都過不下去了，像是餐飲業、計程車司機、旅館等，對政府紓困嗷嗷待哺，美國拜登政府只要年所得72000美元以下，就發1400美元現金，不僅排富，還有立即性，日本、香港、澳門、新加坡也都發現金，「難道這些國家的政府都比蘇貞昌笨嗎？」

趙少康表示，蔡政府一意孤行，就是要發五倍券，他認為這是為了年底公投和明年縣市長選舉算計，所以現在不能太早發，還要一直用到明年春節，讓人人領得到，「這根本就是買票！」

趙少康呼籲，為了救急，應該對年所得60萬以下、每月薪水5萬以下的人，每人發3萬元現金，才能讓日子過不下去的低所得者立即得到幫助，高所得的人則會被排富，才是把錢真正用在刀口上。