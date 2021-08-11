雖然面臨供貨短缺，調研機構IC Insights最新預估指出，今年汽車微控制器（MCU）仍將有23％的成長，達到創紀錄的76億美元，到了2022年成長率為14％，後年成長率為16％。台積電在第三季將會增加60％ 的汽車MCU產能。

過去十年汽車微控制器（automotive microcontrollers）占了整體微控制器市場的四成，在2017年成長12％後，2018年只成長了1％，2019年全球貿易衰退及去年新冠疫情爆發，削弱了新車需求，一直到去年夏季達到谷底反轉，需求到年底開始穩定，但老舊的八吋晶圓產線無法滿足快速反彈的需求，導致微控制器的缺貨和部份車廠關閉產線。

IC Insights同時指出，無視今年上半年的一些回挫，例如二月時德州晶圓廠因電力問題關廠及日本晶圓廠火災等問題，半導體製造廠正在加大他們對汽車MCU的產能，台積電就表示，在今年第三季將會增加60％ 的汽車MCU產能，這個產能較疫情前也多出了30％。