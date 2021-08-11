二級管制再延長，宗教場所有限制開放，平鎮浸信會執行牧師黃祈翰指出，目前桃園約有50間以上50人以下小教會恢復實體聚會且同步進行線上直播，並進一步指出，考量人數限制，多數50人以上大教會仍維持線上聚會。

近日二級管制再延長，宗教場所在室內50人、室外100人以下的規定下可開放入內，桃園地區不少教會也恢復實體聚會，黃祈翰指出，目前桃園約有50間以上50人以下小教會恢復實體聚會，但50人以上大教會在考量人數限制的情況下多數仍維持線上聚會，待後續疫情持續減緩才考慮開放實體聚會。

黃祈翰指出，疫情影響，教會聚會模式明顯改變，讓多數基督教會採用線上聚會模式進行聚會，雖近日疫情漸有趨緩也彈性開放宗教場所，但估計未來各教會不會隨著疫情解封停止線上模式，而是以線上實體的雙軌模式進行聚會，強調疫情對基督教界聚會模式影響甚大。

有小型教會牧師指出，雖恢復實體聚會，但因為空間限制，教會內僅能容留約20至30人左右，故實體聚會除進行實聯制、梅花座等方式外，更依照教會既有團契小組進行分流，讓各小組在不同時段前往聚會，以減少群聚風險。

此外，疫情解封之時適逢暑假，不少教會恢復浸禮的執行，但為符合防疫規定，各教會也以許多彈性作法執行浸禮，黃祈翰指出，有的教會將原本的室內浸禮改至戶外執行，以維持室外100人的情況下執行浸禮，更有的教會以直播的方式執行「線上浸禮」供信徒參與教會重大活動仍不缺席。