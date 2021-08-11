新冠肺炎疫情肆虐全球，疫苗被認為遏止疫情擴散的唯一方法，這也讓許多生產新冠疫苗的藥廠受惠，美國藥廠莫德納股價一年來已翻了超過5.6倍，目前市值高達2000億美元（約新台幣5.6兆）。儘管目前疫苗市場供需仍相當緊繃，但有專家認為，新冠肺炎疫苗帶來的營收延續性不大，且莫德納股價已經過高，應該要修正近8成才算合理。

Markets Insider報導，美國銀行周二發布報告指出，從基本面來看，莫德納將近2000億美元的市值是相當荒謬的，依照目前的市值估算，莫德納必須在2022年至2038年之間，每年販售約15億劑的疫苗，同時所有銷售管道的成功率必須為百分百，且營收高峰值要達到300億美元（約新台幣8400億），才能支撐目前的股價。

莫德納股價從去年的68.94美元開始上漲，一年來漲超過5倍，而從今年4月以來，短短5個月莫德納股價成長超過4倍，而在美銀的評估報告出爐後，莫德納周二股價重挫逾5%，收在456.76美元。

對此，美銀分析師Geoff Meacham則表示，「我們對莫德納的mRNA技術研發保持樂觀態度，但考量到上述的條件很難實現，因此重申莫德納的目標價為115美元，將從目前約465元的價格大幅修正76%。」

報告指出，莫德納成立至今約10年並不算長，必須做很多努力才能證明自己與百年製藥巨頭Merck及Bristol-Myers的營運實力相當，相較於莫德納突破400美元股價水準，Merck周二收盤價為75.19美元，Bristol-Myers則是67.38美元。

美銀的評估報告出爐後，莫德納周二股價重挫逾5%，收在456.76美元。事實上，莫德納並非唯一一家因成功研發新冠疫苗而股價上漲的藥廠，德國BioNTech的股價過去一年來已成長超過5倍，周二收在416.5美元，輝瑞漲34%收在48.19美元，AZ今年以來也上漲逾9%，收在8151.32英鎊。