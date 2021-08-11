根據最新市調資料顯示，宏碁(2353)阿根廷電競筆電展現強勢動能，自今年1月份起持續穩定成長，6月份以51%市佔率奪下市佔第一，年增率亦以48%遙遙領先業界(均值14%)，並成為眾家品牌成長之冠。

宏碁以創新科技打造電競產品線，獲全球各地玩家的喜愛，並在南美主要市場銷售亮眼；宏碁電競筆電6月份在阿根廷及巴西皆以超過半市佔率成為市場第一，哥倫比亞同時以第一名的成績持續坐穩龍頭地位。宏碁成功締造南美市場強勢表現，主要歸功與當地合作夥伴長期保持密切關係，並舉辦多元化社群、行銷或是賽事活動，深耕與玩家之間的互動，進而大幅提升宏碁電競產品市場聲亮，並打下南美市場電競佳績。

受惠遠距需求延續，帶動筆電需求維持高檔，加上轉投資小金雞挹注，宏碁第二季單季毛利率、營益率創下歷史新高，稅後純益 28.96億元，季增5.59%、年增142.45%，EPS為0.97元，為近11年單季新高。宏碁表示，目前訂單能見度已達年底。