民進黨立委邱志偉（中排左二）11日到梓官區港十街視察，與民眾討論淹水改善的方法。（邱志偉服務處提供／林瑞益高雄傳真）

日前一場又一場的豪雨衝擊大岡山地區，民進黨立委邱志偉11日邀集內政部營建署、高雄市水利局等單位11日到積、淹水的地點會勘，討論如何改善水利建設。水利局表示，在日前的豪雨，興建中的五甲尾滯洪池已經初見成效。

對於國民黨攻擊前瞻建設治水成效有限，邱志偉認為，就大岡山地區而言，這幾年前前瞻建設投入許多治水的建設已經慢慢看到成效。目前高雄市共有15座滯洪池，其中5座就在大岡山地區。

水利局說，目前五甲尾滯洪池約完工73％，預計2021年底完工。日前豪雨、大雨接連轟炸岡山地區，五甲尾滯洪池已經初見成效，有效減緩岡山嘉興、潭底、為隨等地區的淹水狀況。該處滯洪池的積水在近日已經排向土庫排水。

邱志偉邀集相關單位到積淹水地點會勘，包括橋頭區樹和路、通燕路、岡山區興北巷、嘉峰路、彌陀區壽齡國小旁及梓官區港十街等地點逐一會勘，討論未來水利建設的因應之道。

對於淹水地區，高雄市水利局都逐一列案，並研擬可行的治水工程，但往往因為經費不足，導致工程難以推動。邱志偉說，需要改善之處請水利局盡量提出，經費部分他也會在中央盡力爭取，水利建設難以看到立竿見影，但一點一滴的投入，成果將會慢慢浮現。