蔡英文總統與行政院長蘇貞昌今天例行會面討論五倍券。黨政人士表示，由於黨內有不同意見，為使方案更周延，將由民進黨團收集黨籍立委的看法，再做進一步討論，原則上仍比照去年振興三倍券的作法，採紙本與數位並行，讓民眾在一定期限內消費刺激景氣，目前沒有考慮直接發現金。

行政院擬推出振興五倍券，不過民進黨立委陳亭妃日前直言「紓困發現金，振興發振興券」這部分較有共識，但不要讓民眾從荷包裡拿1000元來換振興券。高雄市長陳其邁則喊出加碼1000元高雄券，讓五倍變六倍，也讓其他綠色執政縣市首長及綠委備感壓力。

黨政人士表示，此案還要與黨內做溝通，是否能在8月底前定案，必須等方案確定後才能決定，目前有許多黨籍立委都希望能放寬電商適用對象，當然，站在消費者的立場，使用範圍愈大愈好，但這涉及到系統的建置與個資的安全性，包含電商白名單等部分都還在討論。

去年的振興三倍券開放的電商僅限藝文展演丶旅遊等少數平台，且須經主管機關審核通過。他說，此次希望能擴大，盡可能納入更多的台灣電商平台。