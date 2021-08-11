縣府水利處要求雲林溪截流工程包商漏夜開挖拆除塌陷橋梁，不少民眾漏夜圍觀。（周麗蘭攝）

斗六市環球影城對面的雲林溪正進行截水工程，昨（10）日無風無雨，雲林路二段6巷突然塌陷6公尺長、2.5公尺深，附近剛好是台西客運的調度站，雲林縣府漏夜鋪設鋼板，讓大客車全部駛離，再重新開挖找漏水點，修復工程需2個半月。

雲林縣府水利處正進行斗六市的汙水下水道工程，塌陷處正在施作雲林溪汙水截水工程，目的是把汙水截入汙水下水道。

雲林路二段6巷的橋梁10日晚間發生橋墩被掏空，連帶附近路面塌陷。這個區域是舊斗六咖啡工廠的經濟農場宿舍區，這條巷子的地下道是連結斗六鬧區與火車站後站的重要道路。

水利處長許宏博表示，塌陷處長6公尺、寬6公尺、深2.5公尺，塌陷的確切原因還無法確定，緊急請瓦斯公司、台電公司、自來水公司協助搶修，昨晚已拆除橋梁，以鋼板鋪設路面，今天早上台西客運10多部大客車已全部駛離。

許宏博說，該路將封閉2個半月搶修，將先開挖查明漏水處或侵蝕處，以鋼板保護堤岸，之後再施作新橋梁。

縣長張麗善表示，這幾天沒下雨，塌陷處只有雲林溪截流工程進行中，橋墩裸露究竟是大雨沖刷掏空，或因工程造成斷面有待釐清，仍請該工程的包商搶修，昨晚漏夜開挖、拆除至今天凌晨3點完畢。