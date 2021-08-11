電子、航運股全面熄火，台股今天盤中跌勢擴大，一度重挫逾200點，低點下探17090.25點，尾盤在鴻海、中鋼等買盤進駐下拉抬指數，終場下跌96.46點，收在17227.18點，失守季線。

美股道瓊和標普指數創高，但無助台股重啟動能，今天早盤續挫，一口氣跌破季線與17300點、17200點關卡，隨後買盤雖進駐，助攻指數一度翻紅，但午盤過後，大盤頹勢再現，重挫逾200點，低點下探17090.25點。

台股加權股價指數今天終場下跌96.46點，收在17227.18點，跌幅0.56%，成交值新台幣3883.82億元。

除了金融股、觀光股力守紅盤，航運、電子等今天全面熄火。貨櫃三雄臉綠，長榮下跌5.38%，收在132元；萬海下跌3.56%，收217元；陽明下跌近4%，收125元。

電子股弱勢，晶圓代工龍頭台積電小跌1元，收590 元，跌幅約0.17%。鴻海尾盤翻紅，小漲0.5元，收109元，漲幅0.46%，其餘尾盤拉高股還有聯電、群創、中鋼等。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，台股近期信心潰散可推測兩大因素，第一，7月營收創新高家數雖然多，但產業上游缺料問題存在，只要沒有解決，很可能發生「旺季不旺」的狀況，導致近期許多股票「利多不漲、利空重挫」；而第二大因素則指向，市場盛傳，政策傾向當沖降稅不延長，導致股市降溫，內外資都很保守，未來台股指數如果沒有站回季線關卡，走勢將偏向空方。