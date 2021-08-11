台北股市今天終場跌96.46點，收17227.18點。8月台指期以17171點作收，下跌124點，與現貨相較，逆價差56.18點。
台灣期貨交易所為近2個月指數期貨契約訂定開盤參考價為，8月期貨17295點、9月期貨17180點。
台股今天終場跌96.46點，收17227.18點，成交金額新台幣3883.82億元。
8月台指期貨以17171點作收，跌124點，成交14萬906口；9月期貨以17058點作收，跌122點，成交1690口。實際收盤價格以期交所公告為準。
台北股市今天終場跌96.46點，收17227.18點。8月台指期以17171點作收，下跌124點，與現貨相較，逆價差56.18點。
台灣期貨交易所為近2個月指數期貨契約訂定開盤參考價為，8月期貨17295點、9月期貨17180點。
台股今天終場跌96.46點，收17227.18點，成交金額新台幣3883.82億元。
8月台指期貨以17171點作收，跌124點，成交14萬906口；9月期貨以17058點作收，跌122點，成交1690口。實際收盤價格以期交所公告為準。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。