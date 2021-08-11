台北股市今天終場跌96.46點，收17227.18點。8月台指期以17171點作收，下跌124點，與現貨相較，逆價差56.18點。

台灣期貨交易所為近2個月指數期貨契約訂定開盤參考價為，8月期貨17295點、9月期貨17180點。

台股今天終場跌96.46點，收17227.18點，成交金額新台幣3883.82億元。

8月台指期貨以17171點作收，跌124點，成交14萬906口；9月期貨以17058點作收，跌122點，成交1690口。實際收盤價格以期交所公告為準。

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