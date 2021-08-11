作家九把刀的岳母於7月26日接種AZ疫苗，在7月30日，也就是打完疫苗的4天後猝逝。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今被問及此事，表示九把刀雖然是公眾人物，但他的媽媽並不是，因此不要在公共場合來談個人的個案。

九把刀今在臉書發文表示，57歲的岳母在7月26日接種AZ疫苗，打完疫苗4天後猝逝。岳母當初打完疫苗曾發訊息說「好恐怖！AZ副作用發作起來，背部抽痛，劇痛從背部往頸部延伸，一陣一陣的痛，吐完休息一下又開始痛，痛起來會要命啊，且痛到根本無法動」。

針對九把刀岳母打AZ後死亡的事情，陳時中表示，九把刀是公眾人物，但他的岳母並不是，因此對於個人的個案，我們不要在公共場合來談。

另外由於九把刀的岳母3月31日做健康檢查，報告上除了膽固醇329mg/dl、以及低密度脂蛋白膽固醇254mg/dl標註是超標外，其他數值都是正常。引人好奇難道高膽固醇會造成接種疫苗後猝死？對此，專家諮詢小組召集人張上淳表示，高膽固醇並非是疫苗接種的禁忌對象，並沒有因為高膽固醇打疫苗，就會出現比較厲害不良反應的報告。

發言人莊人祥表示，昨天單日疫苗打了3萬2千多劑，整體人口涵蓋率37.18%，繼次人口比39.48。不良事件通報昨天新增72件，其中有29件為非嚴重不良事件、39件其他嚴重不良事件以及4件死亡。新增的4起死亡，年齡介於53至87歲，接種疫苗後4至49日死亡，且都是打AZ疫苗，同時間沒有增加打莫德納後死亡的個案。