台中市大里區文心南路於11日出現塌陷，一輛自小客車遭吞噬。（警方提供）

台中市大里區文心南路於11日出現塌陷，一輛自小客車遭吞噬。（警方提供）

台中文心路驚現「天坑」驚悚曝光 整車突遭吞一半（記者爆料網）

太可怕！台中市大里區文心南路今（11日）下午1時許，一名林姓女子駕駛自小客車行經該路段，內側的車道卻突然塌陷，向下塌出一個驚天的大洞，把車頭向下吞噬，畫面相當驚悚，所幸女駕駛在民眾的合作下順利脫困，警消仍在現場處理中。

據了解，66歲林姓女子於11日13時35分於開車行經大里區文心南路1246號前，地面突然塌陷，整輛轎車的車頭遭黑洞吞噬，造成其胸口與左手臂受傷，目前已緊急送往中山醫治療，並無生命危險。

警方指出，該路段向下塌陷約1公尺，市政府養工處已派員前來填補坑洞，目前交通管制中。