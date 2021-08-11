華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）10日舉行線上會議，日前才走訪台灣的聯邦參議院達克沃絲（Ladda Tammy Duckworth）在會議上表示，台灣海峽是印太地區的重要通道；但北京正利用各種行動破壞台灣民主。為此，美國除應擴大對台疫苗外交，以彰顯不會拋棄台灣民眾外，還可以讓各州國民兵與台灣軍方建立和平夥伴關係，以確保兩岸衝突爆發時，美軍不是從零開始。

她表示，台灣海峽是重要的貿易通道，重要性等同介於馬來半島與蘇門答臘島之間的麻六甲海峽。兩者構成印太地區的商業自由流通。然而，大陸卻利用海上民兵提升區域存在態勢，進而強化其領土主權聲索。因此，印太國家無不歡迎美海軍通過台灣海峽與南海爭議地帶。

另一方面，北京正透過各種行動擾亂台灣民主；甚至，隨著台灣新冠肺炎疫情爆發，如果有任何國家願意伸出援手提供疫苗給這塊被北京視為叛亂省份的島嶼，也會遭到大陸的經濟報復威脅，而這樣的行為無疑是封鎖台灣。

話鋒一轉，她表示當2020年美國爆發新冠肺炎大流行時，台灣人捐贈個人防護裝備與呼吸器，這一點大多數的美國人都不知道；為此，美國應擴大對台疫苗外交。美國的疫苗外交相當受歡迎，不只在台灣，在其他地區也是。目前美國已捐贈台灣400萬劑疫苗。

她強調，台灣民眾需要知道美國不會拋棄他們，其他國家也需要知道美國提供疫苗不會附加任何條件，這點與中國大陸不同。

達克沃絲也呼籲，美國各州國民兵與台灣軍隊建立「和平夥伴關係」，以確保台灣遭到大陸武力侵犯時，美國不是「從零開始」的關鍵手段。這並非無前例可循，美伊利諾州與波蘭就針對自然災害因應，展開培訓以確保國土安全。這種「習慣性關係」將有利於美台之間的軍事合作關係。

她認為，「和平夥伴關係計畫以相當低的成本，為雙方帶來紅利」。就美國與波蘭的前例來看，該計畫於1993年蘇聯解體後啟動，目的在於訓練前華沙公約國家的軍隊，如何在民主共和的政體下進行軍事作戰。

針對部署美國陸基武器於印尼、越南、泰國與其他鄰近大陸的國家，達克沃絲表示「我們必須與在會談中與這些國家交往，進而在未來嚇阻北京。當然，交往不只是軍事訓練或基地部署；在印太地區我們需要更多的貿易協定，以對抗北京利用經濟權力在外交上取得的成果，以及大陸在對手不順服時威脅動用軍事力量。