美國參議院通過1兆美元的基礎建設方案，道瓊工業平均指數、標準普爾500指數雙雙創下歷史收盤新高，但科技股多走跌；台積電(2330)等電子權值股開低壓盤，貨櫃航運的陽明(2609)盤中重挫跌停壓倒多頭氣勢，台股開低走低，最低大跌232點至17090點，臨收盤在台積電跌幅縮減，貨櫃航運的陽明跌幅大幅收斂，台股收盤跌96點至17227點，仍失守季線關卡。全日成交值為3883億元。

台股今日開低後大幅震盪，聯電(2303)、日月光投控(3711)翻紅，富邦金(2881)率領金融股以及中鋼(2002)率鋼鐵股逆勢上攻，台股開低震盪後一度翻紅，一度回到17300點以上，最高攻上季線之上的17327點；但盤中電子權值股台積電、聯發科(2454)等仍偏弱勢，貨櫃航運三雄一度都重挫逾8%，多頭受挫，金融股獨強難以提振多頭氣勢。台股今日高低點差了237點；最後仍是靠著台積電僅小跌1元，以及貨櫃航運三雄跌幅收斂至跌6%以內，支撐指數守住17100、17200點。

美國參議院通過1.2兆美元基建案帶動道瓊及S&P500上漲，創歷史收盤新高。但科技股面臨賣壓。終場美股四大指數呈現漲跌互見，漲跌幅介於跌1.2%至漲0.46%，其中費半指數表現最為弱勢，下跌逾1%，台積電ADR下跌1.57%，聯電ADR下跌3.3%。

美國科技股走跌，台積電ADR下跌1.57%，聯電ADR下跌3.3%，日月光ADR跌1.17%，早盤股價均開低，台股早盤僅賴金融股以及鋼鐵股撐盤，盤中靠著富邦金、國泰金等大型金控大漲，以及聯電上攻回到60元，加上日月光翻紅；台股早盤曾拉抬逾百點，一度回到17300點以上，最高達17327點，試圖攻上季線。

不過，台積電盤中下跌，貨櫃航運三雄一度都重挫，以及失守季線後的停損賣壓出籠，台股兵敗如山倒；多頭一度試圖回攻季線大關的氣勢受挫，盤中甚至跌落17100點。目前短期均線全都失守，月線先前就已跌破，如今季線也跌破，短中期的技術面遭到破壞。

回顧周二，台股10日大跌161.51點，收在17323.64點，險守季線關卡，成交值3500億元。三大法人合計賣超91.33億元。其中，自營商賣超31.38億元，投信買超4.2億元，外資賣超64.15億元。

台股加權指數周二出現量縮回測季線，短線上再度呈現弱勢，投顧表示，投資人後續仍須觀察季線是否能夠站回。操作上，逢高適度降低持股比率，待季線守穩止跌訊號出現後再增加持股。