美國第二季財報季即將進入尾聲，根據Factset統計，截止至8月8日，標普500指數公司約有近九成已公布財報，其中超過7成企業營收與獲利表現優於預期。2021年標普500指數企業獲利成長率預估為35.6%，優於過去十年中位數5.8%。聯博投資專家表示，經濟穩健擴張帶動利率走升，加上市場預期聯準會可望於今年年底開始溝通縮減購債，股市表現將逐漸轉由盈餘成長支撐。而大型高品質龍頭科技類股，一般具有獲利能力穩定且議價能力較高的特性，在利率與通膨溫和升溫的環境中，有機會帶動盈餘持續成長，表現空間可期。建議投資人以高品質大型股為主、高成長中小型股為輔的策略，佈局高成長科技投資機會。

聯博投信股票投資策略師李長風表示，今年以來市場紛紛轉進受惠於景氣復甦題材的類股，市場投資風格輪動，反而使得科技類股評價吸引力浮現。此外，科技類股的企業盈餘成長動能強勁，根據彭博統計，截至6月底，市場共識預估S&P 500科技指數股在2022年與2023年都可望繳出接近雙位數的EPS成長。因此，在評價面具優勢與企業成長動能支持之下，投資人可持續關注科技類股的投資機會。

李長風表示，科技類股中，不少顛覆性創新企業佔有廣大的市場優勢，甚至可打開新藍海，提供高度差異化產品，進而強化企業獲利的韌性並樹立更高的競爭門檻。可從三個面向挖掘具成長潛能的投資機會，包含顛覆性創新趨勢、較高爆發力的中小型股與其他市場創新題材、以及高獲利成長性的高品質公司。

首先，全方位掌握顛覆性創新趨勢。美國的創新題材豐富，企業也重視科技研發，根據美國經濟分析局的統計，2021年科技研發費用在美國整體資本支出的佔比創下18%的歷史新高。許多具顛覆性創新的投資題材，值得投資人關注，包含人工智慧、雲端運算、消費趨勢、尖端醫療、再生能源等主軸。

其二，尋找具成長爆發力的中小型股。在投資組合中納入中小型股(市值300億美元以下的企業)，可藉此強化投資組合整體盈餘增長潛力。投資團隊認為中小型股具有許多投資題材，舉例來說，有鑑於網路資安題材持續發酵，資安題材的成長機會不容忽視；線上支付滲透率加速，線上支付可望持續發展。此外，其他市場也不乏創新題材，如韓國線上社交軟體與台灣半導體IC設計等等產業，皆有多元科技創新機會。

其三，留意高獲利成長性、高品質的公司。創新力高、長期成長力優異的企業面臨事件風險時，可望展現韌性，在經濟成長放緩、整體股市評價面臨下修之際，仍有機會締造表現。此外，因應市場利率上升趨勢的環境下，股市走勢或有波動，投資團隊認為以高品質大型科技股的配置來抵禦後續可能面臨的波動風險，可望追求更佳的經風險調整後報酬。