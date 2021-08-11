由於荷蘭的經濟復甦協助了該行淨利彈升優於預期，荷蘭銀行(ABN Amro)周三宣布恢復派息。

總部位於阿姆斯特丹的荷蘭銀行表示，隨著新冠管制的放寬，該行逐漸恢復業務水準，第二季(4~6月)的淨利增至3.93億歐元(約4.60億美元)。而在該公司編製的調查中，分析師預測第二季淨利為僅2.66億歐元。

執行長Robert Swaak表示，企業對貸款需求仍然低迷，但有跡象顯示，需求正在穩定中，而且貸款的管道正在改善中。

大部分為國有的荷蘭銀行，由於釋出了在新冠疫情期間計入的7900萬歐元減計損失費用，因此也抵銷了利息收入的急遽下降影響。低利率持續影響銀行的利潤率。

荷蘭銀行第二季淨利息收入減少14%，來到13億歐元，低於分析師預期。今年第一季淨利息收入也減少11%。

荷蘭銀行表示，資本狀況依然堅強，讓該行得以在10月派發此前暫停發放的股息，並承諾在未來對股東支付淨利的50%。