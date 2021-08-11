由於加密貨幣價格劇烈波動，帶動交易量暴增，Coinbase第二季營收獲利表現亮眼，惟本季展望保守引發投資人疑慮，周二盤後漲幅收斂，目前上漲0.82%，報271.88美元，稍早一度漲3.5%。

Coinbase公布第二季營收年增逾10倍，達到22.3億美元，優於分析師預期的17.8億美元。

淨利年增49倍，為15.9億美元。

經調整後每股盈餘3.45美元，遠超出市場預估的2.33美元。

該交易平台的命運與比特幣等數位資產的表現息息相關。Coinbase第二季淨營收為20億美元，其中交易營收貢獻19億美元，而訂閱和服務營收為逾1億美元。

第二季比特幣價格大跌約41%，帶動其他加密貨幣價格陷入震盪，交易量亦隨之暴增。

Coinbase第二季每月交易用戶較前一季增加44%，為880萬個，交易額季增38%，達到4620億美元。

該公司表示，平台上的交易呈現多元化，從比特幣到以太幣及其他加密資產都有。第二季總交易量中，比特幣大約占24%，較第一季的39%減少。

該公司雖未提供正式財測，但表示第三季交易量可能較第二季下滑。

根據Refinitiv調查，分析師預期該公司全年營收為62.9億美元，每股盈餘為7.76美元。

今年4月中旬Coinbase以直接上市的方式掛牌，首日上市以每股381美元開出，市值一度達到1000億美元，為加密貨幣產業立下新的里程碑。

排除盤後市場，Coinbase自4月上市以來股價下跌了29%，表現遠遠落後同一期間那斯達克指數的上漲近7%。