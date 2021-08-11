國民黨主席江啟臣與前主席朱立倫正在角逐下任黨主席，對於兩人的兩岸論述，有媒體今天詢問前總統馬英九，兩人的理念誰與馬較相近？馬表示，「我不曉得他們有什麼差別。」

國民黨在8月14日空軍節之前舉辦「飛虎80暨中美合作紀念展揭幕儀式」，飛虎隊全名為「中華民國空軍美籍志願大隊」，江啟臣舉辦展覽要強調中華民國跟美國在過去並肩作戰的記憶。也請來自稱「飛虎迷」的馬英九出席致詞。

前總統馬英九（中）與國民黨主席江啟臣（左）11日一同出席飛虎八十暨中美合作紀念展開幕，參觀展出的文物，一同紀念這段輝煌的歷史。（鄭任南攝）

馬江兩人也穿了飛虎隊服裝到場，剛好分別是冬夏季的衣服，馬開玩笑說，「你的已經是冬天了，我的還在夏天。」

對於目前黨主席選舉，江啟臣提出「憲法九二」的兩岸論述，媒體詢問馬英九看法，馬表示，九二共識就是根據中華民國憲法增修條文以及兩岸人民關係條例所訂的，都是合在一起的。

至於江跟朱兩個要選主席的，誰的兩岸論述跟理念與馬相近？馬則表示，「我不曉得他們有什麼差別，其實我們也沒什麼選擇，憲法增修條文中確認了「一國兩區」概念，兩岸人民關係條例則是把這概念具體化，也特別註明台澎金馬是台灣地區，台灣地區之外的中華民國領土就是大陸地區，清清楚楚。」